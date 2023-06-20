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В парке "Митино" прошли "Открытые дни археологии"

15:23
  • вторник
  • 20 июня 2023

Юные археологи узнали об истории этого места в рамках пешей экскурсии

Найти древнее поселение. Исследовать артефакт. Познакомиться с бытом далёких предков - не покидая ландшафтного парка "Митино". "Открытые дни археологии" превратились в увлекательное исследование для детей и взрослых. Почему для погружения в историю выбрали именно этот район столицы?
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Археология - это очень аккуратная наука. Нужно бережно, слой за слоем, снимать землю. Потому что под каждым из них может лежать бесценная древность.

Перед началом раскопок - обязательный инструктаж, чтобы юные археологи, во-первых, понимали всю степень ответственности, возложенной на них, а, во-вторых, научились работать сообща, потому что поиск артефактов - коллективный труд. И, конечно, теория нужна для практического применения.

Мастер-классы для детей прошли в рамах открытых дней археологии в ландшафтном парке Митино. Довольны остались не только маленькие любители раскопок, но и родители.

"Я не видела ещё ни одного ребёнка, которому надоедает копать. Наоборот, скорее, мы не можем оттащить их от песочницы, прикладываем усилия, чтобы они остановились", - говорит Анастасия Максименко, заведующая музейным отделом ландшафтного парка "Митино".

После раскопок - пешая экскурсия по ландшафтному парку "Митино сквозь века", из которой дети узнали, почему наши предки выбрали именно это место.

И для закрепления материала - лекция "Археологические сокровища России" о раскопках на территории нашей страны. О стоянках эпохи палеолита, московских курганах раннего железного века, находках времён средневековья из Дмитровского кремля, Истры, Звенигорода, Павловского и Сергиева Посадов, территории Крыма. Выбор парка "Митино" для проведения открытых дней археологии не случаен.

"Одной из изюминок, целей его было как раз создание археологической лаборатории, археологического кластера для детей в этом парке", - пояснил директор парка Игорь Бускин.

Археологические кружки в парке "Митино" работают круглый год. И это отличная возможность заинтересовать детей наукой. Сейчас в Москве любое строительство или реставрация начинается только после раскопок. С начала этого года во время плановых наблюдений за земляными работами уже обнаружено более 4 тысяч артефактов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
Проект "Открытые дни археологии"
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