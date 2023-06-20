В парке "Митино" прошли "Открытые дни археологии"

Юные археологи узнали об истории этого места в рамках пешей экскурсии

Найти древнее поселение. Исследовать артефакт. Познакомиться с бытом далёких предков - не покидая ландшафтного парка "Митино". "Открытые дни археологии" превратились в увлекательное исследование для детей и взрослых. Почему для погружения в историю выбрали именно этот район столицы?

Археология - это очень аккуратная наука. Нужно бережно, слой за слоем, снимать землю. Потому что под каждым из них может лежать бесценная древность.

Перед началом раскопок - обязательный инструктаж, чтобы юные археологи, во-первых, понимали всю степень ответственности, возложенной на них, а, во-вторых, научились работать сообща, потому что поиск артефактов - коллективный труд. И, конечно, теория нужна для практического применения.

Мастер-классы для детей прошли в рамах открытых дней археологии в ландшафтном парке Митино. Довольны остались не только маленькие любители раскопок, но и родители.

"Я не видела ещё ни одного ребёнка, которому надоедает копать. Наоборот, скорее, мы не можем оттащить их от песочницы, прикладываем усилия, чтобы они остановились", - говорит Анастасия Максименко, заведующая музейным отделом ландшафтного парка "Митино".

После раскопок - пешая экскурсия по ландшафтному парку "Митино сквозь века", из которой дети узнали, почему наши предки выбрали именно это место.

И для закрепления материала - лекция "Археологические сокровища России" о раскопках на территории нашей страны. О стоянках эпохи палеолита, московских курганах раннего железного века, находках времён средневековья из Дмитровского кремля, Истры, Звенигорода, Павловского и Сергиева Посадов, территории Крыма. Выбор парка "Митино" для проведения открытых дней археологии не случаен.

"Одной из изюминок, целей его было как раз создание археологической лаборатории, археологического кластера для детей в этом парке", - пояснил директор парка Игорь Бускин.

Археологические кружки в парке "Митино" работают круглый год. И это отличная возможность заинтересовать детей наукой. Сейчас в Москве любое строительство или реставрация начинается только после раскопок. С начала этого года во время плановых наблюдений за земляными работами уже обнаружено более 4 тысяч артефактов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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