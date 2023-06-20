В Мордовии задержали женщину за госизмену в пользу Украины

Возбуждено уголовное дело

Уроженка Украины, причастная к государственной измене в интересах службы безопасности Украины, задержана в Саранске. Об этом во вторник, 20 июня, рассказали в управления Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по Республике Мордовия.

В ведомстве рассказали, что женщина осуществляла сбор информации о сотрудниках ФСБ, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона. Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем Службы безопасности Украины.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена). Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Он собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции.

Кроме того, по делу о госизмене арестовали трех ученых Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича Сибирского отделения РАН. Сотрудники института написали открытое письмо в поддержку коллег. В Кремле заявили, что видели письмо, но отказались давать какие-либо комментарии во время расследования и напомнили, что человек может быть признан виновным только по решению суда.

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