Поправки принял эстонский парламент

Парламент Эстонии во вторник, 20 июня, принял поправки в закон "О семье" и другие нормативно-правовые акты, которые разрешают заключать брак совершеннолетним лицам одного пола.

Как заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, "у каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь".

Политик также подчеркнула, что подобным решением Таллин подтверждает "свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам, в которых это право уже гарантировано", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад сам разрушает свои ценности, священников призывают благословлять однополые браки. По словам российского лидера, взрослые люди имеют право жить, как хотят — никто в частную жизнь не вторгается, однако российский лидер призвал посмотреть на Священное писание. Путин также указал, что миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к духовной катастрофе, однако элиты там сходят с ума.

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