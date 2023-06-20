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В Кремле не видят "стабильной почвы" для переговоров с Украиной

14:05
  • вторник
  • 20 июня 2023

Киев не готов к диалогу

Президент России Владимир Путин готов к переговорам с Украиной, но пока нет "стабильной почвы" для них.

Об этом во вторник, 20 июня, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Нынешняя киевская власть абсолютно не способна к переговорам. 

"В условиях той позиции, которую сейчас занимает украинский режим, и предыстории этой позиции вряд ли приходится говорить о хоть какой-то стабильной почве для таких эвентуальных переговоров", - сообщил представитель Кремля.

Песков добавил, что у Путина состоялся весьма продуктивный разговор с делегацией лидеров африканских стран.

Ранее президент Сенегала Маки Салл заявил, что переговоры России и Украины должны быть построены на принципах Устава ООН. Москва, в свою очередь, отметила, что готова продолжать диалог с Африкой по Украине.

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