На спасение пропавшего в Атлантике батискафа остается чуть более суток

Время на счастливый исход еще есть

Исчезновение американского коммерческого батискафа "Титан" уже породило такое количество загадок и конспирологических версий, что по информационной шумихе может тягаться с легендами о знаменитом "Титанике". На встречу с которым и стремились те, кто занял места в кабине.

Предполагается, что на борту было пять человек - но все имена до сих пор неизвестны. Зато известно, что в одном месте на глубине почти 4 тысяч метров оказались миллиардер Хамиш Хардинг – он же основатель одной из крупнейших и наиболее засекреченных авиастроительных корпораций и бывший космический турист. А также Стоктон Раш – глава компании, которой и принадлежит батискаф. Руководил экспедицией – уже не в первый раз – бывший капитан французского флота Поль-Анри Нарголе.

Связь с судном, которое осталось наверху, была потеряна через час и 45 минут после погружения. К месту бедствия в 600-х километрах от канадского берега устремились корабли и самолеты. Но проведение поисковой операции осложняет аномально плохая погода.

Джон Можер, контр-адмирал береговой охраны США: "Место поисков находится в отдаленном районе – действовать там непросто. Мы ищем аппарат как на поверхности, так и под водой при помощи судна и самолёта Cи-130. Координируем действия с канадскими вооружёнными силами и береговой охраной – они тоже привлекли Cи-130, а также самолет для поиска подводных лодок Пи-8 и установили гидроакустические буи в воде".

Первый сигнал поступил спустя сутки. Рори Голден – исследователь из Ирландии – вышел на связь через интернет. Он написал в соцсети короткое сообщение: все живы, не теряют присутствия духа и ждут спасателей. Пока в мире гадали, откуда интернет на такой глубине, оказалось, что Голден писал с борта судна сопровождения. И о том, что произошло, по-прежнему ничего не известно. Причем, судя по всему, даже тем, кто внутри.

"Там камеры с высоким разрешением стоят, которые позволяют очень качественную съемку делать. Иллюминаторов у них нет, чтобы реально видеть, что в воде. Им предоставляется высококачественная картинка на дисплеях. То есть они рискуют на четыре тысячи погружаться, там три тысячи восемьсот глубина у "Титаника", и даже в иллюминатор не видят", - отметил Евгений Черняев, пилот глубоководных аппаратов, командир глубоководного подводного аппарата "Мир-2", герой России.

По мнению экспертов, основные версии – это неисправность в системе вытеснения балласта, непредсказуемые природные явления. Или же "Титан" просто за что-то зацепился и поэтому не может всплыть. Например, за обломки "Титаника". По расчетам, запас кислорода закончится в восемь утра четверга. Время на счастливый исход еще есть.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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