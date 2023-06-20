Депутат МГД Метлина: Столичный пункт отбора контрактников работает по стандартам МФЦ

Все услуги можно получить в одном месте

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, и отметила высокий уровень организации работы в нем.

По словам политика, "здесь все очень четко, то есть это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям".

Метлина указала, что пункт работает по стандартам МФЦ: отсутствуют на входе очереди, создана комфортная зона ожидания, и все услуги можно получить в одном месте. Все продумано до мелочей, а "самое главное — это маршрут, по которому идет человек, который решил служить по контракту". Депутат отметила, что "максимально четыре дня нужно человеку от его решения пойти служить, от его первого шага сюда до момента, когда он отправляется уже в воинскую часть".

Также Наталия Метлина рассказала, что ее впечатлило большое количество желающих пойти служить по контракту. Она выразила желание "низко поклониться им в ноги, независимо от того, пройдут они отбор, окажутся ли они в вооруженных силах, окажутся ли они затем на театре военных действий, или они не пройдут отбор". Сам факт того, что они пришли по зову сердца и понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна, по мнению депутата, является еще одним укором тем, кто сомневается в единстве России.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что с января 2023 года в Вооруженные силы России для службы по контракту и в составе добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек. Политик подчеркнул, что работа по доукомплектованию российской армии по поручению главы государства продолжается, "из этой цифры и будем исходить в ходе нашей дальнейшей работы".

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