Кремль выступил за ведение работы по обмену пленными "в тишине"

Песков предложил воздерживаться от комментариев по этой теме

Работу по обмену пленными между Россией и Украиной лучше не нарушать никакими комментариями. Такое мнение высказал во вторник, 20 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заявил, что не хочет комментировать эту тему, поскольку она "достаточно чувствительная".

Обмен пленными — это "сложная, кропотливая работа, и она должна вестись в тишине", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие в обмене удерживаемыми лицами в конфликте на Украине. Политики встретили 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Российский лидер отметил усилия ОАЭ "по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемых лиц, решению ряда других гуманитарных вопросов подобного рода".

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