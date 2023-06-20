Песков оценил последствия поездки Блинкена в КНР для России

Москва и Пекин выстроили прочные стратегические отношения

Уровень стратегического партнерства России с Китаем позволяет быть уверенными в том, что выстраивание Пекином отношений с другими странами никогда не будет направлено против Москвы. Такое мнение во вторник. 20 июня, высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать недавнюю поездку в США госсекретаря Энтони Блинкена, которого принял председатель КНР Си Цзиньпин.

Песков подчеркнул, что Китай реализует свои суверенные права на выстраивание отношений с другими странами. При этом "вряд ли стоит умалять значение выстраивания предсказуемых отношений между Китаем и Соединенными Штатами", цитирует чиновника ТАСС.

Ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов выразил сомнения в том, что Соединенным Штатам удастся вбить клин между Россией и Китаем, поскольку если Пекин решит "сейчас немного поддастся и скажет, что решил немного сместиться в сторону США, признает проигрыш в стратегическом плане". Это обернется тем, что "после этого на Китай будут смотреть по-другому".

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