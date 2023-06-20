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Минобороны рассказало о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях

15:00
  • вторник
  • 20 июня 2023

Украина потеряла до 480 военнослужащих

Вооруженные силы (ВС) России отбили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки группировка "Юг" успешно отразила десять атак противника на донецком направлении.

Общие потери противника на трех направлениях составили до 480 военнослужащих и более 40 единиц техники, в том числе боевая машина пехоты "Bradley" и артиллерийские системы М777 производства США.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал о продолжающихся попытках наступательных действий со стороны ВСУ на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. За две недели ВС России отбили 263 атаки противника, ВСУ своих целей не достигли.

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