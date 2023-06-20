Депутат МГД Метлина высоко оценила уровень организации работы пункта отбора на службу по контракту

Он работает по стандартам МФЦ, заявила парламентарий

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина отметила высокий уровень организации работы пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице. По словам парламентария, он работает по стандартам МФЦ – "все очень четко" и все услуги можно получить в одном месте.

"Это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям", – рассказала Наталия Метлина.

Депутат Мосгордумы заявила, что потрясена количеством людей, которые пришли в пункт отбора контрактников.

"Тот факт, что они пришли по зову сердца, понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна – мне кажется, это невероятный почин, и это ещё один укор тем, кто сомневается в единстве нашей страны", – сказала Метлина.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"