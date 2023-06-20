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Депутат МГД Метлина высоко оценила уровень организации работы пункта отбора на службу по контракту

14:46
  • вторник
  • 20 июня 2023

Он работает по стандартам МФЦ, заявила парламентарий

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина отметила высокий уровень организации работы пункта отбора контрактников, который расположен на улице Яблочкова в столице. По словам парламентария, он работает по стандартам МФЦ – "все очень четко" и все услуги можно получить в одном месте.

"Это та система, которая присуща очень многим московским заведениям: учреждениям здравоохранения, налоговым органам, и другим столичным учреждениям", – рассказала Наталия Метлина.

Депутат Мосгордумы заявила, что потрясена количеством людей, которые пришли в пункт отбора контрактников.

"Тот факт, что они пришли по зову сердца, понимают ситуацию, в которой сейчас находится наша страна –  мне кажется, это невероятный почин, и это ещё один укор тем, кто сомневается в единстве нашей страны", – сказала Метлина.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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Наталия Метлина посетила пункт отбора контрактников
Наталия Метлина посетила пункт отбора контрактников
Наталия Метлина посетила пункт отбора контрактников
Наталия Метлина посетила пункт отбора контрактников
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