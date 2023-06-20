ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых регионах

15:17
  • вторник
  • 20 июня 2023

Она будет создана в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Государственная дума во вторник, 20 июня, приняла во втором и третьем чтения поправки в законодательство, в соответствии с которыми будет создана свободная экономическая зона (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Это означает, что на территории новых российских регионов будет действовать особый режим предпринимательской и иной деятельности.

Поправки начнут действовать со дня официального опубликования, до этого их предстоит рассмотреть Совету Федерации, а затем отправиться на подпись президенту, сообщает ТАСС.

В феврале председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко отмечал, что новые субъекты России могут стать экспериментальной зоной, которая будет освобождена от налогов и ряда бюрократических процедур. По мнению депутата, сделать это нужно "не в отдельно взятом городе или в отдельно взятом порту, а в целом все четыре субъекта в силу понятных обстоятельств должны стать экспериментальной зоной, освобожденной от обременения, от лишних бюрократических процедур, налогов, чтобы здесь был взрывной экономический рост".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Госдума России
Госдума России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.