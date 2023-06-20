Госдума приняла закон о свободной экономической зоне в новых регионах

Она будет создана в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Государственная дума во вторник, 20 июня, приняла во втором и третьем чтения поправки в законодательство, в соответствии с которыми будет создана свободная экономическая зона (СЭЗ) в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

Это означает, что на территории новых российских регионов будет действовать особый режим предпринимательской и иной деятельности.

Поправки начнут действовать со дня официального опубликования, до этого их предстоит рассмотреть Совету Федерации, а затем отправиться на подпись президенту, сообщает ТАСС.

В феврале председатель думского комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко отмечал, что новые субъекты России могут стать экспериментальной зоной, которая будет освобождена от налогов и ряда бюрократических процедур. По мнению депутата, сделать это нужно "не в отдельно взятом городе или в отдельно взятом порту, а в целом все четыре субъекта в силу понятных обстоятельств должны стать экспериментальной зоной, освобожденной от обременения, от лишних бюрократических процедур, налогов, чтобы здесь был взрывной экономический рост".

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