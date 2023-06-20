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МИД России назвал дату завершения зерновой сделки

15:39
  • вторник
  • 20 июня 2023

Москва недовольна ходом ее реализации

Россия считает, что 18 июля станет днем завершения зерновой сделки. Такое заявление во вторник, 20 июня, сделал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин.
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Как уточнил дипломат, "мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются".

При этом Вершинин подтвердил, что Москва продолжает контакты с ООН по зерновой сделке и не исключает проведение новых консультаций со всемирной организацией, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва пошла на зерновую сделку не ради Украины, а для помощи дружественным странам Африки и Латинской Америки, однако нас в очередной раз обманули — ничего не было сделано в плане либерализации поставок из России.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков в ответ на вопрос о том, может ли Россия досрочно расторгнуть зерновую сделку, заявил, что "раньше, наверное, нет".

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