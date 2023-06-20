ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Собянин дали старт движению электротрамваев по Москве-реке

17:31
  • вторник
  • 20 июня 2023

Президент и мэр приняли участие в торжественной церемонии

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первых электрических трамваев по Москве-реке. 

"В добрый час, в добрый путь!" - сказал Путин.

Президент приехал сегодня на Северный речной вокзал в Москве, где проведет совещание по развитию воднотранспортной системы и строительству речных судов. Перед его началом мэр Сергей Собянин рассказал президенту о том, как развивается  речное хозяйство столицы, а также о создании зон отдыха на речных магистралях. Одна из них - Северный речной вокзал. Он вновь стал не только транспортным объектом, но и местом, где москвичи могут отдыхать круглый год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин дал старт движению электротрамваев по Москве-реке
Владимир Путин дал старт движению электротрамваев по Москве-реке
Владимир Путин
Владимир Путин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Электротрамвайчик на Москве-реке
Электротрамвайчик на Москве-реке
Владимир Путин и Сергей Собянин
Владимир Путин и Сергей Собянин
Северный речной вокзал
Северный речной вокзал
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.