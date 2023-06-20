Путин и Собянин дали старт движению электротрамваев по Москве-реке

Президент и мэр приняли участие в торжественной церемонии

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение первых электрических трамваев по Москве-реке.

"В добрый час, в добрый путь!" - сказал Путин.

Президент приехал сегодня на Северный речной вокзал в Москве, где проведет совещание по развитию воднотранспортной системы и строительству речных судов. Перед его началом мэр Сергей Собянин рассказал президенту о том, как развивается речное хозяйство столицы, а также о создании зон отдыха на речных магистралях. Одна из них - Северный речной вокзал. Он вновь стал не только транспортным объектом, но и местом, где москвичи могут отдыхать круглый год.

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