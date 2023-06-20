Четыре человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Тамбовской области

Информацию подтвердили в МЧС

Пожар вспыхнул в здании порохового завода в городе Котовск в Тамбовской области, возгоранию предшествовал взрыв. Об этом во вторник, 20 июня, рассказали в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве уточнили, что информация о взрыве с последующим возгоранием на предприятии поступила в оперативные службы в 14:10. На место происшествия выехали пожарные части, по состоянию на 14:17 возгорание на площади в один квадратный метр уже ликвидировали.

В экстренных службах рассказали, что в результате происшествия погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщает РИА Новости.

Глава Тамбовской области Максим Егоров, комментируя ЧП, заявил в своем Telegram-канале, что это не террористический акт. Взрыв и пожар произошли на заводе из-за человеческого фактора. Работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.

Егоров пообещал, что вся необходимая помощь помощь пострадавшим при ЧП будет оказана.

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