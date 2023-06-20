Уничтожившему танк Leopard военнослужащему выплатили 1 млн рублей

Сертификат Андрею Кравцову передал Александр Карелин

Первый российский военный получил премию за уничтожение немецкого танка Leopard. Денежная премия Андрею Кравцову была вручена в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского.

Как отмечает РИА Новости, сертификат Кравцову передал член Совета Федерации Александр Карелин. "У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям", - отметил сенатор.

16 июня в Минобороны сообщили: с начала СВО более десяти тысяч военнослужащих армии России получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. В частности, по 300 тысяч рублей выплачено за каждый из уничтоженных украинских вертолетов и самолетов.

20 июня Минобороны рассказало о безуспешных попытках атак ВСУ на трех направлениях - южнодонецком, запорожском и донецком. Общие потери противника на трех направлениях составили до 480 военнослужащих и более 40 единиц техники.

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