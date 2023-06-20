Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны "Калибр"

Там появится современный жилой комплекс и социальная инфраструктура

Сергей Собянин рассказал о решении о комплексном развитии части промышленной зоны "Калибр" в Останкинском районе.

"Реорганизуем территорию площадью 9,01 га, расположенную рядом с пересечением ул. Шереметьевская, Новомосковская и путей Октябрьской железной дороги", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что вместо автосервисов и неиспользуемых складов будут построены современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения.

Также будут возведены детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано около 900 рабочих мест.

"Продолжаем работу по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Присвоили статус технопарка производственной площадке "Калибр-Техно" на ул. Годовикова", - добавил мэр.

Резиденты "Калибр-Техно" работают в ИТ-сфере, а еще на территории технопарка находятся центры обработки данных, прототипирования и сертификации.

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