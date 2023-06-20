ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны "Калибр"

16:48
  • вторник
  • 20 июня 2023

Там появится современный жилой комплекс и социальная инфраструктура

Сергей Собянин рассказал о решении о комплексном развитии части промышленной зоны "Калибр" в Останкинском районе.

"Реорганизуем территорию площадью 9,01 га, расположенную рядом с пересечением ул. Шереметьевская, Новомосковская и путей Октябрьской железной дороги", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин уточнил, что вместо автосервисов и неиспользуемых складов будут построены современный жилой комплекс для горожан, переезжающих по программе реновации, и объекты социального и общественно-делового назначения.

Также будут возведены детский сад на 180 детей, спортивный комплекс, магазины, кафе и офисы. Будет создано около 900 рабочих мест.

"Продолжаем работу по адаптации территорий под потребности инновационных компаний. Присвоили статус технопарка производственной площадке "Калибр-Техно" на ул. Годовикова", - добавил мэр. 

Резиденты "Калибр-Техно" работают в ИТ-сфере, а еще на территории технопарка находятся центры обработки данных, прототипирования и сертификации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Технопарк "Калибр"
Технопарк "Калибр"
Сергей Собянин посетил предприятие
Сергей Собянин посетил предприятие
Технопарк "Калибр"
Технопарк "Калибр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.