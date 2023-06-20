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Набиуллина рассказала, когда аферисты перестанут собирать "свою жатву"

17:01
  • вторник
  • 20 июня 2023

Важно осваивать базовые принципы финансовой грамотности

Чтобы избавиться от телефонных мошенников, недостаточно "закручивания гаек" со стороны Центробанка. Об этом во вторник рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
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По ее словам, людям нужно освоить базовые принципы финансовой грамотности. "Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью", - заявила Эльвира Набиуллина (цитата по РИА Новости).

Она добавила, что ЦБ продолжает работать с финансовыми институтами.

Как сообщалось на прошлой неделе, ЦБ предложил дать пострадавшим от аферистов клиентам банков возможность подать через "Госуслуги" заявление в полицию. Обсуждение этого вопроса в настоящее время ведется с МВД и Минцифры.

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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