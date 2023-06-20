Набиуллина рассказала, когда аферисты перестанут собирать "свою жатву"

Важно осваивать базовые принципы финансовой грамотности

Чтобы избавиться от телефонных мошенников, недостаточно "закручивания гаек" со стороны Центробанка. Об этом во вторник рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, людям нужно освоить базовые принципы финансовой грамотности. "Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью", - заявила Эльвира Набиуллина (цитата по РИА Новости).

Она добавила, что ЦБ продолжает работать с финансовыми институтами.

Как сообщалось на прошлой неделе, ЦБ предложил дать пострадавшим от аферистов клиентам банков возможность подать через "Госуслуги" заявление в полицию. Обсуждение этого вопроса в настоящее время ведется с МВД и Минцифры.

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