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Лёвкин: В Южном Бутове построят более 70 тыс. квадратных метров недвижимости

16:56
  • вторник
  • 20 июня 2023

Застройка будет включать открытый стадион с трибунами

В столичном районе Южное Бутово появится общественно-деловая застройка площадью почти 72 тыс. кв. м, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новые объекты будут построены на территории в 5 га по адресу: ул. 1-я Горловская, вл. 4. Застройка будет включать открытый стадион с трибунами.

По словам Левкина, стадион станет точкой притяжения района, что соответствует поставленной Сергеем Собяниным задаче. Срок реализации решения о комплексном развитии территории составляет четыре года с момента заключения договора.

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