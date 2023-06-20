В Хабаровске пройдет молодежный форум "Амур"

Подать заявку на участие можно до 2 июля

С 16 по 22 августа 2023 года в г. Хабаровске в седьмой раз пройдет Всероссийский молодежный образовательный форум "Амур".

Форум "Амур" – это масштабное событие для молодых людей всей страны, которое ежегодно меняет тематику в соответствии с трендами и желаниями участников. Молодежный образовательный форум "Амур" дает возможность участникам стать лучшими в своей деятельности, научиться достигать своих задач, реализовывать свой потенциал.

В 2023 году форум "Амур" соберет участников со всей страны на три образовательных трека:

"Если быть, то быть первым" для молодёжи от 14 до 17 лет

"Развитие малых городов" для молодёжи от 18 до 35 лет

"Добро пожаловать домой" для молодых специалистов "помогающих" профессий

В рамках "Амура" пройдет конкурс проектов от платформы Росмолодежь.Гранты. Прием заявок на конкурс стартует уже 1 июля.

Подать заявку на участие можно до 2 июля по ссылке: events.myrosmol.ru/events/amur2023.

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