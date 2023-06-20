Пленный боец ВСУ признался, что командиры скрывают от них правду

Украинских военных заставляют идти в наступление

Киевский режим планирует нанести удары по территории России, в частности, по Крыму, американскими ракетами HIMARS и британскими Storm Shadow. Об этом сегодня заявил Министр обороны Сергей Шойгу.

Ночной залп из РСЗО "Град" срывает очередной наступательный план ВСУ - на этот раз в районе Кременной. По данным, полученным от разведки, удар наносят по живой силе противника, совершившего перегруппировку перед атакой.

Безуспешные наступательные действия украинские военные предпринимают на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Но бронетехнику неприятеля наши военные уничтожают на дальних подступах к первой линии обороны. Срабатывают минные заграждения, как на этом видео – взрывается бронеавтомобиль Oshkosh производства США. Нет у ВСУ противоядия против "Ланцетов" - беспилотники-камикадзе выводят из строя вражеские танки. А на этих кадрах бойцы из Бурятии уничтожили группу украинских морпехов и показывают то, что осталось от техники неприятеля.

Ударами авиации и огнем артиллерии на Времевском выступе и Ореховском направлении отражены четыре атаки мотопехотных подразделений ВСУ, сообщают в Минобороны. Там за сутки уничтожены до 260 украинских военных, три танка и пять боевых бронированных машин. В одной из таких безуспешных атак в плен сдались бойцы 65-й механизированной бригады ВСУ. Они рассказывают: командиры для них умышленно соврали про малочисленность российских войск на этом участке. Иначе желающих пойти на штурм рубежей просто бы не нашлось.

"Нас заставили идти в наступление. Мы подорвались на мине. Лежали, вызывали подкрепление, но никто не пришел. Потом подошли люди, сказали: сдавайтесь, мы по вам стрелять не будем. Мы подумали и сдались", - рассказал пленный военнослужащий ВСУ.

Противник не чувствует себя в безопасности даже в тылу. В течение суток российские военные уничтожили восемь складов с боеприпасами ВСУ в разных украинских областях. Средствами ПВО перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Не добившись успеха на поле боя, Киев готовит ракетный удар по российской территории. Об этом заявил Сергей Шойгу, выступая на коллегии Минобороны:

"По нашим данным, руководство вооруженных сил Украины планирует нанести удары по территории Российской Федерации, включая Крым, ракетами "HIMARS" и "Storm Shadow". Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт и повлечет незамедлительные удары по центрам принятия решений на территории Украины".

В больничной палате – оживленная обстановка. Пациенту Андрею Кравцову, уничтожившему танк "Леопард", вручают премию - миллион рублей. Сертификат передал сенатор Совета Федерации Александр Карелин. Андрей получил в том бою тяжелое ранение, но сжег вражескую машину из гранатомета.

"Начал обходить с фланга. Выявлять технику бронированную, которая работала по нам. Выстрелил, там пошел дым. Я уже узнал, находясь в госпитале, что это был "Леопард", - рассказал Андрей Кравцов.

С начала СВО специальные выплаты за уничтожение или захват военной техники противника получили уже более десяти тысяч российских военнослужащих. Денежные премии выписывают на основании приказов командиров воинских частей.

Егор Киселёв, "ТВ Центр"

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