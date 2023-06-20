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Столтенберг: Украина столкнулась с хорошо подготовленной обороной России

18:11
  • вторник
  • 20 июня 2023

ВСУ "сталкиваются с сильным дождем", отметил генсек альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал серьезные проблемы у ВСУ во время контрнаступления.
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По его словам, украинские бойцы столкнулись с хорошо подготовленной обороной России – с минными полями и окопами. "Мы знаем, что украинцы сталкиваются с сильным дождем, российским сопротивлением", - отметил генсек альянса (цитата по ТАСС).

Накануне Столтенберг заявил, что запасы оружия и боеприпасов альянса уже опустели. По его словам, Североатлантическому альянсу требуется более мощная военная промышленность.

В то же время канцлер ФРГ Олаф Шольц констатировал, что западным странам надо ориентировать свою политику на сценарий, при котором боевые действия на Украине затянутся. До этого ФРГ официально признала Россию самой большой угрозой миру в регионе.

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