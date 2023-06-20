Собянин принял решение о бесплатном проезде на первом маршруте по Москве-реке по 23 июня

Мэр вместе с Владимиром Путиным сегодня запустили первый регулярный маршрут

Проезд на первом маршруте речного транспорта в Москве будет бесплатным до 23 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Сегодня мэр столицы вместе с президентом России открыли первый регулярный маршрут электрического речного транспорта на Москве-реке. По словам Собянина, это уникальный проект не только для Москвы и России, но и в мировой практике.

Между причалами "Киевский" и "Сердце столицы" в районе одноимённого жилого комплекса на Шелепихинской набережной теперь будет круглый год ходить инновационный водный транспорт. На маршруте длиной 6,5 км — 8 электросудов, их назвали в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Каждое вмещает до 50 пассажиров, есть места для маломобильных граждан.

"Основные элементы судов — в том числе всё программное обеспечение — российского производства. В салоне установлены информационные экраны и USB-зарядки, работает бесплатный Wi-Fi, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов",- подчеркнул мэр.

Второй регулярный маршрут "Автозаводский мост — Печатники" длиной 13 км планируется запустить до конца года.

По словам Собянина, поездки станут ещё удобнее для жителей 18 районов столицы — это порядка 1,5 млн человек. К тому же использование электрических судов улучшит экологическую ситуацию в городе. Оплатить проезд можно будет привычными способами: билетом "Кошелёк" карты "Тройка", абонементом "Единый" на 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой или по биометрии.

"Поздравляю всех с новым видом транспорта в городе!", - заключил Собянин.

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