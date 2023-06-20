Туристы на пропавшем в Атлантике батискафе знали о риске погружения

На месте ЧП развернуты поисково-спасательные работы

Туристы на пропавшем в Атлантике батискафе подписали документ с предупреждением о возможной смерти. Об этом во вторник пишут "Известия" со ссылкой на Daily Mail.

В подписанном ими соглашении отмечалось, что погружение "может привести к физическим травмам, эмоциональным потрясениям или смерти".

О пропаже туристического батискафа стало известно в понедельник. На месте ЧП развернуты поисково-спасательные работы. По предварительным данным, на борту судна были пять человек.

Во вторник с глубины Атлантического океана получен сигнал от одного из членов экипажа. Он сообщил, что все живы, не теряют присутствия духа и ждут спасателей. По расчетам специалистов, запаса кислорода на батискафе хватит до утра четверга. При этом проведение поисковой операции осложняет плохая погода.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"