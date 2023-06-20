На Москве-реке запустили электротрамваи. Главное

В церемонии приняли участитие президент России и мэр столицы

Приступить к реконструкции канала имени Москвы не позднее 2025 года поручил во вторник правительству Владимир Путин. Президент в режиме видеоконференции провел совещание о развитии речного транспорта в стране. Глава государства вышел на связь с Северного речного вокзала столицы, где вместе с мэром Сергеем Собяниным дал старт движению первых электрических речных трамвайчиков по Москве-реке. Владимир Путин лично осмотрел такое судно, поднявшись на его борт.

Дав приветственный гудок, электросудно "Яуза" берет курс на деловой район "Москва-сити". Добраться туда от Киевского вокзала теперь можно по воде, минуя столичные пробки. Причем, это лишь первый водный маршрут общественного транспорта, запущенный в столице. В планах охватить ими всю акваторию Москвы-реки.

"32 года назад речной транспорт в Москве был остановлен и с тех пор не работал. Хотя он пользовался популярностью у москвичей. Потому река так расположена, что местами можно гораздо быстрее проехать на речном трамвайчике, чем объезжать по дорогам. И, конечно, вид города с этих трамвайчиков - он интересен. И я думаю, что более половины будут пользоваться ими, чтобы полюбоваться Москвой", - рассказал Сергей Собянин.

Ещё три дня сделать это можно абсолютно бесплатно. Затем за билеты начнут брать деньги. 150 рублей в будни. 300 в выходные. Впрочем, это действительно стоит того, учитывая, какие виды Москвы открываются с воды. Любоваться предлагается в комфортных условиях и через огромные окна, которые сегодня оценил и президент.

"Я думаю, все, кто будет пользоваться этим, все получат удовольствие от такого транспорта. Такие современные прорывные подходы к развитию системы общественного транспорта, безусловно, заслуга московской команды", - отметил Путин.

Она действительно проделала огромную работу. За несколько лет акваторию Москвы-реки, к которой в большинстве мест даже подойти было нельзя, очистили от мусора, дебаркадеров и прочего хлама. Создали новые набережные, ставшие местом притяжения для тысяч горожан и гостей столицы. Однако венец этой сложной и кропотливой работы, безусловно, два московских речных вокзала. Южный и Северный, куда сегодня приехал президент. На архивных кадрах хорошо видно, в каком состоянии находился этот объект культурного наследия, который Москва едва не потеряла. А вот так он выглядит после бережной реконструкции, которую провели столичные власти.

"И Северный речной вокзал, и Южный речной вокзал были просто убиты. Северный речной вокзал был в аварийном состоянии. Южный речной вокзал использовался просто как торговый центр. Мы три года назад выкупили его у владельцев. Реконструировали этот вокзал. Ну и Северный речной вокзал вы хорошо знаете, потому что именно по вашему поручению он был передан Москве. В течение нескольких лет мы занимались проектированием, реставрацией этого объекта, и сегодня и сам вокзал, и набережная - очень популярное место", - заявил Собянин.

"Хочу поблагодарить и мэра Москвы, и всю его команду за проделанную работу. Знаю, что эта территория стала популярным местом отдыха москвичей. Но главное, что Северный морской речной вокзал вернул себе статус крупного транспортного туристического узла не только Москвы, но и России в целом", - сказал Путин.

И этот опыт, говорит президент, безусловно, необходимо учесть, потому как развитию речного судоходства государство уделяет большое внимание. Сейчас реализуется программа по расширению и углублению узких мест на реках, мешающих судоходству. Строятся новые суда - как грузовые, так и пассажирские.

"У нас есть перспективный план строительства гражданских судов на период до 2035 года. Им предусматривается создание порядка тысячи судов, в том числе для речных перевозок", - отметил Путин.

Но, в первую очередь, упор необходимо делать на сохранение экологии, отдавая предпочтение судам с электродвигателями. За ними будущее, подчеркнул президент на совещании по развитию водных путей. Однако это требует создания дополнительной инфраструктуры и зарядных станций, проблему эту губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил решить так:

"Есть федеральная программа создания электрозарядок для электромобилей, которая реализуется через Минэнерго, и очень успешно. Мне кажется, было бы правильно поставить вопрос о распространении такого механизма на электрозарядки для судов".

Президент и правительство идею поддержали. Это касается и продления льгот для компаний, которые строят суда и их эксплуатируют. Ещё одно поручение президента касается реконструкции канала имени Москвы. И медлить с работами не стоит.

"Прошу также обратить внимание на вопросы реконструкции канала имени Москвы. Он обеспечивает судоходство и водоснабжение в центральной России и нуждается уже в модернизации. Прошу правительство совместно с заинтересованными регионами не позднее 25-го года приступить к выполнению реконструкции этого канала", - заявил Путин.

Кроме того, необходимо усовершенствовать систему контроля за безопасностью на транспорте. Донастроить механизмы лизинга, чтобы судоходным компаниям было выгодно покупать и эксплуатировать новые суда. Потому как обновление речного флота должно идти опережающими темпами. Его развитие - одна из ключевых задач для страны, подчеркнул президент, поручив проработать все вопросы кротчайшие сроки.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"