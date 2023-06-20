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Мишустин рассказал о стратегии развития связи до 2035 года

22:22
  • вторник
  • 20 июня 2023

Нужно довести до 97% долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ в интернет

Правительство России подготовило проект стратегии развития связи в стране до 2035 года. Об этом сообщил сегодня Михаил Мишустин, выступая  на специальной стратегической сессии.

Премьер-министр напомнил о поставленной президентом задаче - к 2030 году довести до 97 процентов долю домохозяйств, имеющих широкополосный доступ в интернет. Работа идет с опережением графика. Этот показатель уже достиг 86 процентов, сообщает "ТВ Центр".

В последнее время объёмы трафика повышаются примерно на треть каждый год. Мишустин подчеркнул - стратегия направлена на укрепление технологического суверенитета страны. Поэтому для создания информационной инфраструктуры будут использоваться российские телекоммуникационные системы и оборудование.

"Самое главное, что у нас есть сильные производители, которые, уверен, абсолютно способны решить поставленные задачи. И здесь, я надеюсь, что мы с этим вызовом справимся", - отметил Мишустин.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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