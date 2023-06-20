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Госдума приняла закон о квоте на бюджетные места в вузах для участников СВО

22:27
  • вторник
  • 20 июня 2023

Документ рассматривался во вторник

Участники СВО и их дети могут поступать в вузы на бюджетные отделения по отдельной квоте. Такие поправки с действующее законодательство приняли сегодня депутаты Государственной думы.

Право на обучение по программам бакалавриата или специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты получат Герои России, участники спецоперации, включая тех, кто отражал нападения на территорию России, мобилизованных, ополченцев Донбасса, а также дети участников боевых действий за рубежом.

Подобная норма распространяется и на детей врачей, погибших от ковида при исполнении служебных обязанностей. Они будут зачисляться в медицинские вузы по отдельной квоте на бюджетные места без вступительных испытаний. 

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