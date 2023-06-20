Петербургские депутаты хотят ужесточить правила для электросамокатов

Причина - в участившихся ДТП

Очередное трагическое происшествия с участием самоката. В Колпино от нетрезвого ездока пострадал 8-летний ребенок. Он получил серьезные травмы. И подобных случаев по России множество. Потому всё чаще и представители исполнительной власти, и законодатели говорят о необходимости регулирования пользования электросамокатами.

Открытый двойной перелом нижней челюсти со смещением, перелом височной доли, сильные ушибы. Такие страшные увечья ребенок получил на детской площадке в городе Колпино под Петербургом. Там недавно открылось новое общественное пространство с фонтанами. Папа вышел погулять со своими сыновьями: отличная погода, завтра первый день отпуска. Старший Дима бегает в желтых сандаликах - за несколько минут до того, как нетрезвый взрослый мужчина на каршеринговом электросамокате решает проехать сквозь толпу детей. На кадрах с камеры наблюдения видно, как он на полной скорости врезается в ребенка, от удара сам перелетает через руль самоката и падает.

Позже выяснилось, что это был сотрудник полиции из Новосибирской области, в Петербург приехал в отпуск. Проверка показала - мужчина был нетрезв.

"Мужчина, управляя самокатом, двигаясь по парковой зоне, совершил наезд на мальчика, который находился в сопровождении своих родителей, в результате инцидента ребенок получил травмы средней степени тяжести, госпитализирован в больницу, где врачи ему оказывают помощь", - сообщил Вячеслав Степченко, начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С места происшествия водитель самоката не скрывался, с потерпевшими сейчас на связи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 118 - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ему грозит увольнение из органов и, возможно, арест.

Только вот всё это, к сожалению, вряд ли как-то поможет маленькому Диме. Ему предстоит сложная операция, потом тяжелое длительное восстановление. Лето потеряно, отпуск испорчен

И после этого случая вновь встал вопрос о правилах использования так называемых средств индивидуальной мобильности. Чтобы пешеходы чувствовали себя в безопасности хотя бы на тротуаре.

Происшествий с участием электросамокатов по всей стране все больше. Накануне в Самаре нетрезвый самокатчик вылетел на спортивную трассу и сбил участника соревнований по триатлону. В Москве под два колеса угодил двухлетний ребенок, пробежавший за шариком. В столице же чудом не обернулась трагедией поездка мамы с двумя детьми по проезжей части, а в Петербурге, видимо, самодельно усовершенствованный самокат, просто взорвался под наездником. Становится очевидно: ограничения скорости кикшеринга, введенные в марте этого года, не помогают. И сегодня в парламенте Санкт-Петербурга началось серьезное обсуждение о внесении новых изменений в федеральное законодательство.

"Тут у меня рабочая группа, Следственный комитет, прокуратура, МВД, все бьют тревогу, говорят - срочно нужно менять правила, потому что количество ДТП на дорогах с электросамокатами уже 40 за сезон и количество с пешеходами - их никто не фиксирует, потому что считается как несчастный случай", - отметил депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

Петербургские парламентарии намерены доработать поправки, в соответствии с которыми будет запрещено движение на самокатах во всех городах России, за исключением специально оборудованных площадок, велодорожек и отдельно обозначенных территорий. А в Санкт-Петербурге в порядке эксперимента в ближайшее время хотят полностью запретить движение электросамокатов по тротуарам двух самых "туристических" набережных: Дворцовой и Адмиралтейской.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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