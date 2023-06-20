Хантер Байден признался в налоговых нарушениях

Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов"

Хантер Байден, сын американского президента Джо Байдена, согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговых нарушений. Об этом во вторник сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов".

Ранее в западных СМИ подняли тему, что Джо Байден еще в должности вице-президента якобы получил пять миллионов долларов от руководителя украинской газовой компании, где его сын входил в совет директоров.

Данные указывают на преступную схему, которая предполагала влияние на политические решения Вашингтона.

Еще в октябре 2022 года стало известно, что сын президента США имел тесные деловые контакты на Украине, в Китае, Казахстане и ряде других стран. Подробности стали известны после того, как американские СМИ опубликовали данные с ноутбука Байдена-младшего.

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