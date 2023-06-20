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Население Германии рекордно выросло из-за беженцев с Украины

20:22
  • вторник
  • 20 июня 2023

Такое увеличение зафиксировано впервые за 30 лет

Население ФРГ в прошлом году увеличилось более чем на один миллион человек (это свыше 1%) из-за наплыва мигрантов, по большей части из Украины. Об этом сообщает во вторник ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Согласно статистике, в 2022 году в стране проживали более 84 миллионов человек, в том числе 12,3 миллиона иностранцев. Помимо украинских граждан, многие мигранты прибыли в Германию из Турции и Сирии.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал европейские страны готовиться к новой волне беженцев с Украины. В Ирландии прошли массовые протесты против наплыва украинских мигрантов. В прошлом году их прибыло более 120 тысяч человек.

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