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Австрийский полковник признал превосходство армии России

20:59
  • вторник
  • 20 июня 2023

Тактический прогресс – у российской пехоты

Слаженность и превосходство российской армии застопорили ВСУ. Об этом заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер.
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Он отметил, что тактический прогресс – у российской пехоты и танковых соединений. Кроме того, Россия перехватила инициативу в области средств РЭБ.

"Теперь украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники", - рассказал Маркус Рейснер (цитата по РИА Новости).

Ранее читатели французской газеты Le Figaro признали, что украинское контрнаступление провалилось, а "киево-натовцы получают по зубам".

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у ВСУ шансов нет и не будет: в случае поставок Украине самолетов F-16, они будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.

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