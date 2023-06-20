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Качество воды в Москве-реке значительно улучшилось за 12 лет

21:00
  • вторник
  • 20 июня 2023

Это стало результатом предпринятых властями города действий

За 12 лет качество воды в Москве-реке значительно улучшилось. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Улучшение качества воды стало возможным благодаря экологической реабилитации акватории Москвы-реки, модернизации очистных сооружений и снижению выбросов автотранспорта.

"Благодаря модернизации Московского НПЗ, городских и локальных очистных сооружений, а также значительному уменьшению выбросов автотранспорта - основной источник загрязнения - удалось существенно улучшить качество воды в Москве-реке", - говорится в сообщении.

Также из акватории были убраны 50 незаконных дебаркадеров, которые загромождали русло и представляли реальную опасность для безопасности судоходства и экологии.

Кроме того, за последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении Москвы-реки сократилось на 70%. В центральной части города содержание нефтепродуктов и металлов в Москве-реке снизилось в два раза.

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