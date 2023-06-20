На пропавшем в Атлантике батискафе осталось воздуха на 40 часов

Поисково-спасательные работы продолжаются

Все меньше времени остается на спасение батискафа, пропавшего в Атлантическом океане в районе гибели "Титаника". Как сообщил представитель береговой охраны США Джейми Фредерик, воздуха там осталось на 40 часов, передает РИА Новости.

Погружение с пятью пассажирами и членами экипажа батискаф начал в минувшее воскресенье. По просьбе США, в чей юрисдикции находится этот район Атлантики, к поисковой операции присоединились два корабля и самолет береговой охраны Канады, свое судно к месту ЧП отправила Франция. Проведение поисковой операции осложняет плохая погода.

Ранее стало известно, что туристы на пропавшем батискафе подписали документ с предупреждением о возможной смерти.

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