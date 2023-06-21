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Политолог Камкин: Запад заинтересован в раскручивании драматургии

08:43
  • среда
  • 21 июня 2023

Под давлением своих хозяев Зеленский пошел на бездумное контрнаступление

Готовы ли страны Евросоюза выложить 50 миллиардов евро на очередную помощь Украине? Чем это обернется для экономики ЕС, и так переживающей не лучшие времена? И сколько еще оружия Запад сможет передать Киеву, если в странах НАТО все чаще звучат заявления об истощении их арсеналов?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин. 

"Запад заинтересован в раскручивании драматургии вокруг украинского конфликта. То. что Зеленский пошел на совершенно бездумное контрнаступление, говорит только об одном - если бы он его не начал, то следующий упавший вертолет, как с Монастырским, был бы, наверное, с ним. Последовательно исчезают то Буданов, то Залужный, то еще кто-то. Происходит какая-то адская свадьба в Малиновке. И противостояние-то во многом идет именно в информационном пространстве. Там это контрнаступление началось еще четыре месяца назад. Это было, в частности, эмоциональное воздействие на западных спонсоров", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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