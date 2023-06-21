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Эстония выбрала единственно верный путь к европейским ценностям

08:43
  • среда
  • 21 июня 2023

И узаконила однополые отношения

Путь к европейским ценностям лежит через что? Точного ответа нет. Но вот Эстония - первой на всем постсоветском пространстве - узаконила однополые браки. Видимо, анекдоты про постепенных эстонцев уже достали их на парламентском уровне. Рийгикогу - так называется парламент Эстонии - встрепенулся и принял закон, разрешающий однополым парам вступать в брак с 2024 года и усыновлять детей.

Сколько можно глумиться над их неторопливостью! Даже над главой эстонской разведки в Telegram постоянно издеваются, когда он тужится и выступает с аналитикой по Украине.

Но тут даже Зеленский вынужден маневрировать: в мае активисты призвали его разрешить однополые браки, а то перед Европой стыдно. Но президент Украины сделал маневр: по украинской Конституции пока брак остается союзом мужчины и женщины, а в условиях чрезвычайного положения Конституцию не меняют. Хотя намеки ЛГБТ-сообществу он посылал, еще не будучи президентом. А его бывший советник Арестович так вообще примерял на себя образ некоей Люси.

Но даже в Штатах к этому засилью однополой армии привыкнуть могут не все. В городке Хамтрамк, что в штате Мичиган, городской совет запретил вывешивать флаги ЛГБТ на объектах, находящихся в государственной собственности. Член горсовета Наим Шудхури пояснил активистам ЛГБТ: мы знаем, кто вы такие. С чего бы на государственных зданиях вывешивать флаги, которые представляют вас. У нас уже есть один - американский флаг.

Родители традиционной ориентации в городе Глендейл в штате Калифорния приветствуют летучий ЛГБТ-десант, прибывший в местную школу растлевать их детей. Потому что управление школьного округа объявило июнь "Месяцем гордости". Не все граждане торопятся гордиться и отдавать честь персонажам непонятного пола.

А Эстонии наши поздравления. Теперь и у них в действительности все не так, как на сам деле. 

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