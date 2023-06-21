ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские штурмовые отряды застают боевиков врасплох

09:09
  • среда
  • 21 июня 2023

Под Угледаром пресечены несколько попыток прорыва

Под Угледаром штурмовые подразделения группировки "Восток" пресекли несколько попыток прорыва обороны со стороны украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

На переднем крае радикалов подавили с помощью крупнокалиберных пушек, пулеметные расчёты вели огонь по противнику с закрытых позиций.

Националисты ввели в бой внушительные силы, в том числе тяжелую технику, но были отброшены. Противотанковым снарядом уничтожен украинский БТР. Российские штурмовые отряды благодаря своей мобильности застают врага врасплох.

"С нашей стороны было два взвода штурмовых. В лесополосе сидел в обороне противник - 15 человек было убитых, 6 взяли в плен. И еще были замечены те, кто сбежал с позиций", - рассказал командир штурмового отряда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Штурмовые отряды
Штурмовые отряды
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.