Российские штурмовые отряды застают боевиков врасплох

Под Угледаром пресечены несколько попыток прорыва

Под Угледаром штурмовые подразделения группировки "Восток" пресекли несколько попыток прорыва обороны со стороны украинских боевиков, сообщили в Минобороны.

На переднем крае радикалов подавили с помощью крупнокалиберных пушек, пулеметные расчёты вели огонь по противнику с закрытых позиций.

Националисты ввели в бой внушительные силы, в том числе тяжелую технику, но были отброшены. Противотанковым снарядом уничтожен украинский БТР. Российские штурмовые отряды благодаря своей мобильности застают врага врасплох.

"С нашей стороны было два взвода штурмовых. В лесополосе сидел в обороне противник - 15 человек было убитых, 6 взяли в плен. И еще были замечены те, кто сбежал с позиций", - рассказал командир штурмового отряда.

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