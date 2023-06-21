ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о новых подвигах российских военных

09:14
  • среда
  • 21 июня 2023

Ефрейтор Павел Шакуло оперативно отремонтировал четыре самоходных установки "Гиацинт-С"

Министерство обороны России представило новых героев СВО.

Старший лейтенант Михаил Авдонин во время обстрела ВСУ сумел вывести из под огня подчиненных и разместить их в укрытии. А сам продолжил оборудовать фортификационные сооружения. Позже он передал координаты противника и вражеский минометный расчёт был уничтожен.

Подразделение майора Тимура Кулиева обнаружило скопление боевиков и военной техники на подступах к нашим позициям. По неприятелю ударила артиллерия. Противник потерял 9 минометов, большое количество живой силы, а также два ангара с вооружением.

Ефрейтор Павел Шакуло, несмотря на контузию, полученную в результате удара радикалов, оперативно отремонтировал четыре поврежденных самоходных установки "Гиацинт-С". Это позволило обеспечить непрерывную работу нашей артиллерии на передовой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.