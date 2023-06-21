Стало известно о новых подвигах российских военных

Ефрейтор Павел Шакуло оперативно отремонтировал четыре самоходных установки "Гиацинт-С"

Министерство обороны России представило новых героев СВО.

Старший лейтенант Михаил Авдонин во время обстрела ВСУ сумел вывести из под огня подчиненных и разместить их в укрытии. А сам продолжил оборудовать фортификационные сооружения. Позже он передал координаты противника и вражеский минометный расчёт был уничтожен.

Подразделение майора Тимура Кулиева обнаружило скопление боевиков и военной техники на подступах к нашим позициям. По неприятелю ударила артиллерия. Противник потерял 9 минометов, большое количество живой силы, а также два ангара с вооружением.

Ефрейтор Павел Шакуло, несмотря на контузию, полученную в результате удара радикалов, оперативно отремонтировал четыре поврежденных самоходных установки "Гиацинт-С". Это позволило обеспечить непрерывную работу нашей артиллерии на передовой.

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