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На Алтае идут масштабные учения ракетчиков

09:23
  • среда
  • 21 июня 2023

Барнаульское соединение РВСН отработало ликвидацию диверсионной разведывательной группы

Масштабные учения ракетчиков на Алтае: барнаульское соединение РВСН отработало ликвидацию диверсионной разведывательной группы, а также рассредоточение и маскировку стратегических комплексов "Ярс".

По легенде, на маршруте движения техники были установлены мины. В район оперативно выдвинулись спецподразделения на бронемашинах и БТРах. Условный противник был обезврежен.

Только убедившись в безопасности пути, "Ярсы" покинули ангары, совершили марш протяженностью 100 километров и после маскировки встали на боевое охранение.

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Учения ракетчиков
Учения ракетчиков
Учения ракетчиков
Учения ракетчиков
Учения ракетчиков
Учения ракетчиков
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