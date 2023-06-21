На предприятии в подмосковном Волоколамске произошел крупный пожар

Причиной могло стать короткое замыкание

В подмосковном Волоколамске пожарные ведут борьбу с огнем на заводе по производству деревянных паллет, передает "ТВ Центр".

Пожар вспыхнул накануне вечером в одном из цехов и быстро распространился на площади в 6 тысяч квадратных метров. Пламя перекинулось на продукцию, которая хранилась на улице.

Несколько часов назад МЧС объявило о локализации возгорания. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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