Задокументированы имеющиеся разрушения

Российские следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия в рамках расследования уголовного дела о теракте на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в среду, 21 июня, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Глава СКР сообщил в интервью ТАСС, что уже задокументированы имеющиеся разрушения, назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению.

Кроме того, продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов, наступившего вследствие разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен соответствующий уровень реагирования.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что прорыв плотины Каховской ГЭС сорвал наступление украинских войск на этом направлении, но лучше бы "они наступали, чем эта трагедия". Президент подчеркнул, что России не было выгодно уничтожать Каховскую ГЭС, поскольку ущерб от этой катастрофы был нанесен новым российским регионам.

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