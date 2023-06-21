ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следком рассказал о ходе расследования подрыва Каховской ГЭС

08:19
  • среда
  • 21 июня 2023

Задокументированы имеющиеся разрушения

Российские следователи и криминалисты провели осмотры мест происшествия в рамках расследования уголовного дела о теракте на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом в среду, 21 июня, рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Белый дом не смог назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС

Глава СКР сообщил в интервью ТАСС, что уже задокументированы имеющиеся разрушения, назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Устанавливаются лица из числа украинских вооруженных формирований, причастные к этому преступлению.

Кроме того, продолжается установление ущерба от подтопления населенных пунктов, наступившего вследствие разрушения плотины, а также фиксация этих тяжких последствий.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен соответствующий уровень реагирования.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что прорыв плотины Каховской ГЭС сорвал наступление украинских войск на этом направлении, но лучше бы "они наступали, чем эта трагедия". Президент подчеркнул, что России не было выгодно уничтожать Каховскую ГЭС, поскольку ущерб от этой катастрофы был нанесен новым российским регионам.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Подтопление после повреждения Каховской ГЭС
Подтопление после повреждения Каховской ГЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.