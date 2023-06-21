В Токио видят, что Киев и Запад "игнорируют реальность"

Японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России, заявил в среду, 21 июня, что "без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России" в российско-украинском конфликте.

Парламентарий выразил мнение о том, что "западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России" лишь потому, что "есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений". Затягивание конфликта — на руку военно-промышленному комплексу, занятому производством вооружений и военной техники для поставок Киеву.

При этом Мунэо Судзуки высказался против поставок Японией Украине летальных вооружений, а также призвал к скорейшему прекращению огня, сообщает ТАСС.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Рейснер заявил, что слаженность и превосходство российской армии застопорили ВСУ. Он отметил, что тактический прогресс – у российской пехоты и танковых соединений. Кроме того, Россия перехватила инициативу в области средств РЭБ. В результате "украинцы испытывают трудности в общении друг с другом и больше не могут использовать свои беспилотники".

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