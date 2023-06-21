В районе пропажи батискафа в Атлантике обнаружили шумы

Несколько человек находятся на борту батискафа

Береговая охрана США подтвердила, что канадский самолет Р-3, задействованный в поисково-спасательной операции, зафиксировал подводные шумы в районе поиска пропавшего батискафа. Аппарат с людьми осуществлял экскурсионный тур на дно Атлантического океана, к обломкам лайнера "Титаник".

Данные с канадского самолета были переданы экспертам ВМС США для дальнейшего анализа, "который будет учитываться в будущих планах поиска", сообщает РИА Новости.

Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" ранее уже "демонстрировал признаки циклической усталости". Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

Как заявлял тогда Раш, из-за пресловутых признаков компании, владеющей батискафом, пришлось ограничить глубину погружения аппарата до 3 тысяч метров.

При этом, напоминает NBC, обломки "Титаника", к которому направлялся батискаф перед исчезновением, располагаются на глубине 3,8 тысячи метров.

Погружение с пятью пассажирами и членами экипажа батискаф начал 18 июня. По просьбе США, в чей юрисдикции находится этот район Атлантики, к поисковой операции присоединились два корабля и самолет береговой охраны Канады, свое судно к месту ЧП отправила Франция. Проведение поисковой операции осложняет плохая погода.

Вечером 20 июня представитель береговой охраны США Джейми Фредерик рассказал, что запасов воздуха на батискафе, по всем подсчетам, осталось всего на 40 часов.

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