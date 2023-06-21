ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минстрой предложил компенсировать людям до 35 лет половину аренды жилья

09:16
  • среда
  • 21 июня 2023

Так государство поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке

В России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Об этом рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Как рассказал "Известиям" заместитель главы министерства Никита Стасишин, его ведомство разрабатывает программу совместно с госкорпорацией "ДОМ.РФ" и Росмолодежью. Фактически с ее помощью государство будет помогать молодым россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке на собственную квартиру, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос.

Кроме того, это дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту и окажет положительный эффект на их платежную дисциплину, полагают в Минстрое.

Сроки возможного запуска такой программы пока неясны.

В России ранее уже звучал ряд предложений по льготам для россиян, арендующих жилье. На рассмотрение Госдумы вносили законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения.

Однако федеральное правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект. Там отметили, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам. Кроме того, в законопроекте не определены источники компенсации выпадающих доходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Аренда жилья
Аренда жилья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.