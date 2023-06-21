Минстрой предложил компенсировать людям до 35 лет половину аренды жилья

Так государство поможет накопить на первоначальный взнос по ипотеке

В России планируют запустить программу, стимулирующую молодежь к накоплению первоначального взноса по ипотеке. Для этого людям в возрасте до 35 лет будут компенсировать 50% платы за арендное жилье. Об этом рассказали в Министерстве строительства и ЖКХ России.

Как рассказал "Известиям" заместитель главы министерства Никита Стасишин, его ведомство разрабатывает программу совместно с госкорпорацией "ДОМ.РФ" и Росмолодежью. Фактически с ее помощью государство будет помогать молодым россиянам накопить на первоначальный взнос по ипотеке на собственную квартиру, параллельно субсидируя наем жилья — до момента накопления на первоначальный взнос.

Кроме того, это дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту и окажет положительный эффект на их платежную дисциплину, полагают в Минстрое.

Сроки возможного запуска такой программы пока неясны.

В России ранее уже звучал ряд предложений по льготам для россиян, арендующих жилье. На рассмотрение Госдумы вносили законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения.

Однако федеральное правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект. Там отметили, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам. Кроме того, в законопроекте не определены источники компенсации выпадающих доходов.

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