Число пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Котовске выросло до 13

Еще пять человек погибли

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара на Тамбовском пороховом заводе в Котовске пострадали 13 человек. Об этом рассказали в среду, 21 июня, в региональном главке Министерства чрезвычайных ситуаций России.

В ведомстве подтвердили, что при ЧП погибли пять человек, сообщает ТАСС. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, все они госпитализированы.

Следственное управление СКР России расследует в связи с этим уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

В ведомстве уточнили, что погибшие делали ремонт в здании завода, когда произошел взрыв и пожар. На месте ЧП проводятся следственные действия, сообщается на официальном сайте СУ СКР по Тамбовской области.

Глава Тамбовской области Максим Егоров подчеркивал, что случившееся точно не является терактом. Причиной происшествия он назвал человеческий фактор.

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