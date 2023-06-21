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Дрон ВСУ попал в церковь в Донецке

10:00
  • среда
  • 21 июня 2023

Украина продолжает атаки на российскую территорию

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в церковь Петра и Февронии в Ленинском районе Донецка. Об этом в среду, 21 июня, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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По словам политика, еще один украинский дрон "в жилой дом в квартиру залетел". О жертвах и пострадавших он не сообщил.

Пушилин также рассказал в эфире "Соловьев Live", что ВСУ "бесцельно, бездумно и хаотично" обстреливают Артемовск в попытках оттянуть восстановление города, сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины с 4 июня продолжают попытки контрнаступления, однако к успеху они не приводят. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что за этот период ВСУ предприняли 263 атаки российских позиций, однако ни одна из целей противника не была достигнута. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям российских подразделений все атаки были отбиты.

При этом Шойгу предупредил, что в планах киевского режима — нанесение ударов по территории России, в том числе по Крыму, с применением ракет HIMARS и Storm Shadow, которые поставляют Украине Соединенные Штаты и Великобритания.

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