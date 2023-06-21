Минобороны сообщило о предотвращении атаки беспилотников на Московскую область

Пострадавших и разрушений нет

Министерство обороны России сообщило утром в среду о пресечении попытки киевского режима провести террористическую атаку по объектам на территории Московской области.

Уточняется, что ВСУ использовали три беспилотных летательных аппарата самолетного типа (БПЛА).

"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Пострадавших и разрушений нет.

Утром 30 мая киевский режим пытался атаковать беспилотниками Москву и Подмосковье. Три БПЛА были подавлены в столице средствами РЭБ, еще пять сбиты в области комплексом "Панцирь". СКР квалифицировал атаку как террористический акт, было возбуждено уголовное дело. В результате атаки пострадали два человека, помощь им была оказана на месте.

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