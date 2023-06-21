Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО

Для некоторых это уже не первая поездка в зону спецоперации

Граждане, которые пришли в столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, рассказали журналистам, что их мотивировало отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Как заявил один из собеседников, для него изначально даже не стояло вопроса ехать в зону СВО или нет, поскольку он из семьи офицеров. Задержка с отправкой была связана с болезнью матери, однако "теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть".

Другой мужчина также отметил, что добровольно решил помогать стране с оружием в руках. Он подчеркнул свое желание "постоять за свою Родину, за свое Отечество".

Еще один будущий контрактник выразил уверенность в том, что окажется полезен в зоне спецоперации и сможет "помочь ребятам".

Другой пришедший на пункт отбора пояснил, что для него это не первая поездка в зону СВО, поскольку он патриот своей страны.

19 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что работа по доукомплектованию российской армии по поручению главы государства продолжается. С января 2023 года по середину мая в Вооруженные силы России для службы по контракту и в составе добровольных формирований приняли свыше 117 400 человек.

Медведев также заявил, что необходимо сосредоточиться на эффективных решениях и эффективных практиках, которые помогут доукомплектованию российской армии военнослужащими по контракту.

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