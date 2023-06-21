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ВСУ понесли серьезные потери на южнодонецком направлении

11:42
  • среда
  • 21 июня 2023

Очередная попытка наступления провалилась

В зоне спецоперации передовые подразделения группировки "Восток" отразили новую атаку ВСУ на южнодонецком направлении. На этот раз украинские военные попытались перейти в наступление в районе села Новополь, сообщили в Минобороны России.

Противник понес серьезные потери в личном составе и технике и был вынужден отступить.

В районе поселка Новодонецкое тяжелыми огнеметными системами "Солнцепек" также поражено скопление живой силы боевиков. На соседнем участке российская артиллерия и авиация нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ. Также уничтожены два склада боеприпасов.

На краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли несколько орудий и машин.

Александр Савчук, начальник пресс-центра группировки "Центр": "На Торском участке и в районе Серебрянского лесничества подразделения при поддержке боевых машин пехоты 63-й и 42-й механизированных бригад ВСУ предприняли попытки атаки позиций российских войск. В результате авиационного удара штурмовой и армейской авиации группировки "Центр" противник понес значительные потери в личном составе и технике. Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 российской группировки нанесли удары по трем пунктам дислокации националистов в районе населенного пункта Терны".

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