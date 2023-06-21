Пекин возмутили слова Байдена о "диктаторе" Си Цзиньпине

В китайском МИД это назвали безответственной провокацией

В Лондоне сегодня открывается двухдневная конференция по восстановлению Украины. Анонсировано участие ведущих политиков ЕС, госсекретаря США и руководителей крупных европейский компаний. Состав участников и посыл понятны: под зорким оком Энтони Блинкена еврокомиссары будут выбивать из бизнесменов деньги для Киева, стараясь при этом сохранить лицо и видимость самостоятельности.

"Британские власти нацелены помогать Украине восстанавливать экономику. Однако, когда мы говорим о крупных суммах, важнее всего не скорость, а то, как мы их тратим. В частности, важно, чтобы Украина провела реформы, необходимые для эффективного использования выделяемой Западом помощи", - заявил Джеймс Клеверли, министр иностранных дел Великобритании.

Слова о необходимости реформ на Украине - из очень старой песни. Но до реформ ли сейчас Киеву. Ключевым моментом в пассаже главы британского МИД скорее является "насколько эффективно средства используем мы", то есть сам Запад. Ведь в конечном счете доход от инвестиций в украинскую разруху будут получать все те же западные компании. А в целом - замкнутый круг. Деньги на восстановление и одновременно средства на оружие, чтобы продолжать воевать и разрушать страну.

Пентагон, например, готовит новый контракт на выпуск ракет класса "воздух-воздух" AMRAAM, в том числе для Украины. Помимо вооружения самолетов они могут быть использованы и в зенитно-ракетных комплексах NASAMS. Более того, Пентагон нашел способ организовать поставки Киеву в обход одобрений Конгресса. Проведенный аудит вдруг выявил, что в бюджете учитывалось новое вооружение, производимое для США, а не старое, отправляемое Киеву.

"Дополнительные средства, вероятно, уменьшат необходимость принятия Конгрессом дополнительного пакета помощи до конца финансового года в сентябре. Бухгалтерская ошибка, выявленная в прошлом месяце, оказалась значительно больше, чем мы сообщали ранее. Пентагон оставляет за собой право использовать эти средства по назначению", - сообщила Сабрина Сингх, заместитель официального представителя Пентагона.

Вот так все просто: росчерк пера "правильных аудиторов" - и на балансе Пентагона более шести миллиардов долларов неподконтрольных никому, кроме него самого. Впрочем, в США традиционно все просто - от финансовых махинаций до большой политики.

Вот, например, Джо Байден буквально на следующий день после визита госсекретаря в Китай, нисколько не задумываясь о последствиях, клеймит главу КНР. Президента цитирует агентство Reuters: "Причина, по которой Си Цзиньпин очень расстроился, когда я сбил этот воздушный шар с двумя вагонами шпионского оборудования, заключается в том, что он не знал, что оно там было. Нет, я серьезно. Это было конфузом для диктатора, который не знал, что произошло".

Одновременно Байден сообщил, что скоро в Китай должен отправиться его спецпосланник по климату Джон Керри, а ранее анонсировал визиты в КНР ряда министров. Будут ли рады американским чиновникам в Пекине после скандального заявления главы Белого дома - большой вопрос. В китайском МИД слова о "диктаторе" назвали крайне безответственной, нарушающей дипломатический этикет провокацией.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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