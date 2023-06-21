Времени все меньше: последние новости о поисках пропавшего в Атлантике батискафа

Запас кислорода закончится завтра днем

Первую хоть как-то обнадеживающую новость принесли канадские пилоты. Гидроакустические устройства зафиксировали на месте поисков пропавшего батискафа специфические подводные шумы - стук, который повторяется раз в полчаса. К месту предполагаемого источника звука направили французский подводный аппарат, но робот-разведчик пока ничего не нашел.

"Честно говоря, поиски осложняются вот чем. Когда мы ищем на поверхности, мы используем GPS, радары, радиосигналы. Но ничего из этого мы не можем применить под водой. Потому что электромагнитные волны не способны проникать на глубину. Мы можем рассчитывать лишь на акустические сенсоры в надежде что-то услышать", - объяснил Эрик Фьюзл, доцент Университета Аделаиды.

Объединенное командование операцией осуществляет береговая охрана США. Экипаж из пяти миллиардеров и миллионеров ищут корабли и авиация американского флота, Вооруженные силы Канады, французские эксперты и специалисты компании-разработчика. А вот океанологам из Великобритании американские власти присоединиться к поискам пока не разрешили. Хотя на борту батискафа находится глава мощнейшей британской авиакорпорации Хамиш Хардинг.

"Наши экипажи работают круглосуточно, мы делаем все возможное для обнаружения "Титана" и пяти членов экипажа. Но у нас нет всего комплекса необходимых знаний и оборудования, необходимых для проведения поисков такого рода. Наши корабли и самолеты прочесали в общей сложности 7600 квадратных миль – площадь больше, чем штат Коннектикут. Но пока эти усилия не принесли результатов", - заявил Джейми Фредерик, представитель береговой охраны США.

Времени на спасение все меньше, а негативных прогнозов все больше. Эксперты называют основные возможные причины исчезновения батискафа с радаров. Это пожар из-за короткого замыкания. Или подводная течь, которая в условиях высокого давления моментально затопит пространство. Или корпус судна просто не выдержал давления и был расплющен при достижении критической глубины.

Бывший сотрудник компании уже рассказал журналистам, что неоднократно докладывал руководству – оболочка батискафа недостаточно прочная, без дополнительных тестов эксплуатация опасна для жизни. Но вскоре был уволен. Самое лучшее будет, если аппарат просто за что-то зацепился и застрял. Но даже если его все-таки найдут и если люди в нем живы, отправка специального судна для его поднятия и сама буксировка может занять слишком много времени. По расчетам, запас кислорода закончится завтра днем - в половине второго.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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