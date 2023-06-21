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Собянин одобрил проекты строительства детского сада и торгового центра в САО

11:18
  • среда
  • 21 июня 2023

В столице появятся более 10 тысяч новых рабочих мест

В Москве создадут более 10 тысяч новых рабочих мест - в рамках специальной городской программы по привлечению инвесторов.

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Как сообщил в социальной сети мэр Сергей Собянин, уже одобрено строительство детского сада и торгового центра на севере столицы.

Согласованы планы по реализации еще пяти проектов. Это деловые комплексы в разных районах мегаполиса.

Программа по созданию рабочих мест предоставляет льготы застройщикам, которые возводят социальную и промышленную инфраструктуру.

 
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