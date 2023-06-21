Собянин одобрил проекты строительства детского сада и торгового центра в САО

В столице появятся более 10 тысяч новых рабочих мест
В Москве создадут более 10 тысяч новых рабочих мест - в рамках специальной городской программы по привлечению инвесторов.
Как сообщил в социальной сети мэр Сергей Собянин, уже одобрено строительство детского сада и торгового центра на севере столицы.
Согласованы планы по реализации еще пяти проектов. Это деловые комплексы в разных районах мегаполиса.
Программа по созданию рабочих мест предоставляет льготы застройщикам, которые возводят социальную и промышленную инфраструктуру.